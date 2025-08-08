Participe! Use a hashtag #DecretoDeNero e comente o episódio desta sexta (8) Imperador de Roma ordena a morte dos cristãos Novidades|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

Use a hashtag #DecretoDeNero para comentar Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

A leitura do decreto de Nero (Enzo Ciolini) ordenando a morte dos cristãos marca o episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (8).

Com os apóstolos reunidos em Jerusalém, o retorno de Paulo (Murilo Cezar) não demora a causar reações.

Em Antioquia, Tito (Velson D’Souza) se vê em uma posição delicada com os judeus.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #DecretoDeNero para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!