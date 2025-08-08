Participe! Use a hashtag #DecretoDeNero e comente o episódio desta sexta (8)
Imperador de Roma ordena a morte dos cristãos
A leitura do decreto de Nero (Enzo Ciolini) ordenando a morte dos cristãos marca o episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (8).
Com os apóstolos reunidos em Jerusalém, o retorno de Paulo (Murilo Cezar) não demora a causar reações.
Leia também:
Em Antioquia, Tito (Velson D’Souza) se vê em uma posição delicada com os judeus.
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #DecretoDeNero para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.
Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo
1 / 8