Participe! Use a hashtag #DecretoDeNero e comente o episódio desta sexta (8)

Imperador de Roma ordena a morte dos cristãos

Novidades|Do R7

Use a hashtag #DecretoDeNero para comentar Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

A leitura do decreto de Nero (Enzo Ciolini) ordenando a morte dos cristãos marca o episódio de Paulo, O Apóstolo desta sexta (8).

Com os apóstolos reunidos em Jerusalém, o retorno de Paulo (Murilo Cezar) não demora a causar reações.

Em Antioquia, Tito (Velson D’Souza) se vê em uma posição delicada com os judeus.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #DecretoDeNero para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

