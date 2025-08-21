Paulo, O Apóstolo: comente o episódio desta quinta (21) com a hashtag #PauloEApolo
Em conversa com Apolo, Paulo lhe faz uma pergunta crucial
Nesta quinta (21), em Paulo, O Apóstolo, em conversa com Apolo (Gustavo Vaz), Paulo (Murilo Cezar) lhe faz uma pergunta crucial.
A fim de esclarecer as coisas, Lucas (Caio Menck) tem uma conversa sincera com Gabriela (Anna Melo).
Leia também:
- Arena das Feras: Murilo Cezar, José Victor Pires e Tiago Marques dão detalhes da sequência grandiosa de Paulo, O Apóstolo
- Murilo Cezar comenta relação de Paulo e Gabriela: ‘O amor deles se transforma’
- Juliana Xavier analisa provações que Acte enfrenta ao se apaixonar por Nero: ‘Sofre muito por estar nessa posição’
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #PauloEApolo para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
1 / 14