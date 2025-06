Paulo, O Apóstolo: conheça a história da série Superprodução estreia dia 7 de julho, às 21h, na RECORD Novidades|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar interpreta Paulo em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso (Murilo Cezar), um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre.

Ao retornar a Jerusalém, Saulo se depara com o rápido crescimento da “seita” dos seguidores de Jesus entre os judeus. Sua indignação aumenta ao descobrir que sua noiva, Gabriela (Anna Melo) — doce, mas firme em suas convicções — também abraçou essa fé, com o apoio de seu pai, Gamaliel (Leonardo Franco), o sábio e respeitado líder do Sinédrio, além de mentor de Saulo.

No auge de sua revolta, Saulo encontra no ambicioso e calculista Caifás (Floriano Peixoto), sumo sacerdote do Templo, uma proposta que se alinha à sua sede por justiça: tornar-se o líder da perseguição contra os seguidores de Jesus, garantindo que essa “seita” seja extirpada de Israel. Convicto de estar cumprindo a vontade de Deus, Saulo mergulha em uma cruzada violenta, caçando ferozmente os seguidores do Nazareno.

Entretanto, em sua jornada rumo a Damasco, onde pretendia expandir sua perseguição até a Síria, algo inimaginável acontece.

Neste épico repleto de tensões emocionantes, ainda somos apresentados a uma série de personagens memoráveis. O enigmático narrador guia a história, enquanto a pequena Elisa (Ciça De Gasperi/Lorenna Rodrigues) adiciona um toque de doçura e inocência. Rode (Michelle Batista), a teimosa e volátil irmã de Paulo, traz uma camada de complexidade familiar, contrastando com o carismático e resoluto Pedro (Marcéu Pierrotti), líder dos apóstolos. A amizade leal de Lucas (Caio Menck), o médico e historiador, e o vínculo paternal de Paulo com Timóteo (João Fernandes), seu querido “filho espiritual”, acrescentam profundidade e humanidade à trama.

Além disso, figuras históricas poderosas emergem, influenciando o destino de Paulo e do Cristianismo: Herodes Agripa (Cirillo Luna), o príncipe calculista de Israel; Nero (Enzo Ciolini), o imperador de temperamento explosivo, dominado pela influência sutil e sombria de sua mãe, Agripina (Rosanne Mulholland); e Popéia (Emily Matte), a imperatriz cuja ambição não conhece limites.

Assim, Paulo: O Apóstolo é muito mais do que uma narrativa de fé e transformação. É uma grandiosa saga de redenção, repleta de intrigas, batalhas espirituais e personagens inesquecíveis, onde dilemas humanos se entrelaçam com o divino, tecendo uma trama de amor genuíno, traição e sacrifício.