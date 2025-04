Paulo, O Apóstolo: descubra mais nomes confirmados no elenco e veja cenas da série Superprodução estreia dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda neste ano na tela da RECORD Novidades|Do R7 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Novo teaser de Paulo, O Apóstolo mostra primeiras cenas de vários personagens

No novo teaser de Paulo, O Apóstolo, o público teve a oportunidade de ver a primeira imagem de alguns dos personagens da superprodução que estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda neste ano na tela da RECORD.

Na série, escrita por Cristiane Cardoso, a trajetória de Paulo vai cruzar com figuras importantes em Jerusalém e em outros lugares que marcaram as viagens do apóstolo.

Confira a seguir:

Paulo (Murilo Cezar)

Murilo Cezar (Paulo)

Pedro (Marcéu Pierrotti)

Marcéu Pierrotti é Pedro em Paulo, O Apóstolo

Estevão (Rafael Dib)

Rafael Dib é Estevão em Paulo, O Apóstolo

Tiago (Thiago Piacentini)

Thiago Piacentini vive Tiago em Paulo, O Apóstolo

Timóteo (João Fernandes)

João Fernandes interpreta Timóteo em Paulo, O Apóstolo

Priscila (Dani Moreno) e Áquila (Paulo Gabriel)

Priscila e Áquila são interpretados por Dani Moreno e Paulo Gabriel em Paulo, O Apóstolo

Tiago, irmão de Jesus (Pedro Nercessian)

Tiago, irmão de Jesus, é vivido por Pedro Nercessian em Paulo, O Apóstolo

Herodes (Charles Paraventi)

Charles Paraventi é Herodes em Paulo, O Apóstolo Reprodução/RECORD

Agripa (Cirillo Luna)

Cirillo Luna interpreta Agripa em Paulo, O Apóstolo

Caifás (Floriano Peixoto)

Floriano Peixoto é Caifás em Paulo, O Apóstolo

Tito (Velson D’Souza)

Velson D'Souza vai ser Tito em Paulo, O Apóstolo

Lídia (Priscila Ubba)

Priscila Ubba interpreta Lídia na série Paulo, O Apóstolo

Lucas (Caio Menck)

Caio Menck será Lucas na série Paulo, O Apóstolo

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na tela da RECORD.