Paulo, O Apóstolo estreia nesta segunda (7), na RECORD

Murilo Cezar é o protagonista em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Seriella Productions

Nesta segunda-feira (7), às 21h, chega à programação da RECORD Paulo, O Apóstolo. Com uma narrativa que atravessa os séculos, a série, em 50 episódios, traz a história do precursor do Cristianismo de forma inédita e empolgante.

A trama narra a fascinante jornada de Saulo de Tarso (Murilo Cézar), um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. Em Jerusalém, Saulo se depara com o rápido crescimento dos seguidores de Jesus entre os judeus. A indignação do rapaz aumenta ao descobrir que sua noiva, Gabriela (Anna Melo) — moça doce, mas firme em suas convicções — também abraçou essa fé, com o apoio de seu pai, Gamaliel (Leo Franco), o sábio e respeitado líder do Sinédrio, além de mentor de Saulo.

No auge de sua revolta, Saulo encontra no ambicioso e calculista Caifás (Floriano Peixoto), sumo sacerdote do Templo, com uma proposta que se alinha à sua sede por justiça: tornar-se o líder da perseguição contra os seguidores de Jesus. Convicto de estar cumprindo a vontade de Deus, Saulo mergulha em uma cruzada violenta, caçando ferozmente os admiradores do Nazareno.

No entanto, quando está a caminho de Damasco para perseguir cristãos, o jovem fariseu tem uma experiência sobrenatural e é confrontado por Jesus. A partir desse encontro, sua vida muda radicalmente: de perseguidor, ele se torna um dos maiores defensores da fé cristã. Paulo enfrenta a desconfiança dos apóstolos, perseguições dos líderes judeus e a opressão romana, mas segue firme, levando adiante a mensagem que antes tentava destruir.

Rode (Michele Batista), a teimosa e volátil irmã de Paulo, traz uma camada de complexidade familiar, contrastando com o carismático e resoluto Pedro (Macéu Pierrotti), líder dos apóstolos. A amizade leal de Lucas (Caio Menck), o médico e historiador, e o vínculo paternal de Paulo com Timóteo (João Fernandes), seu querido “filho espiritual”, acrescentam profundidade e humanidade à trama. Além disso, figuras históricas poderosas emergem, influenciando o destino de Paulo e do Cristianismo: Herodes Agripa (Cirillo Luna), o príncipe calculista de Israel; Nero (Enzo Ciolini), o imperador de temperamento explosivo, dominado pela influência sutil e sombria de sua mãe, Agripina (Rosanne Mulholland); e Popéia (Emily Matte), a imperatriz cuja ambição não conhece limites.

A série, tem ainda um enigmático narrador que guia o andamento da história, enquanto a pequena Elisa (Ciça de Gasperi) adiciona um toque de doçura e inocência a história.

Com mais de 400 atores envolvidos, Paulo, O Apóstolo, escrita por Cristiane Cardoso, tem direção-geral de Leo Miranda, e promete uma produção épica gravada em locações incríveis como Petrópolis (RJ) e Milho Verde (MG), além de Torres e Cambará do Sul, na Serra Gaúcha.

Conheça os personagens

Paulo, O Apóstolo estreia nesta segunda-feira (7), a partir das 21h, na RECORD.