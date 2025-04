Paulo, O Apóstolo: novo teaser mostra apedrejamento de Estevão Cristiane Cardoso afirma que a sequência é uma das mais impactantes dos primeiros capítulos da superprodução Novidades|Do R7 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Saulo autoriza o apedrejamento de Estevão Reprodução/RECORD

Cristiane Cardoso, autora de Paulo, O Apóstolo, publicou mais um teaser inédito da superprodução.

O trecho mostra o apedrejamento de Estevão (Rafael Dib) que, conforme as Escrituras, foi aprovado por Saulo (Murilo Cezar).

Junto com o vídeo, a autora compartilhou o versículo bíblico de Atos 7:58. "E, expulsando-o (Estevão) da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo”.

Cristiane ainda revelou: “Uma das cenas mais impactantes dos primeiros capítulos de Paulo, O Apóstolo”.

Assista:

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na tela da RECORD.