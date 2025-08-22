Logo R7.com
Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #ATraição e comente o episódio desta sexta (22)

Apolo (Gustavo Vaz) faz uma revelação a Paulo (Murilo Cezar)

Use a hashtag #ATraição para comentar o episódio desta sexta (22) Divulgação/Seriella Productions

Nesta sexta (22), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai chocar o público. Em conversa com Paulo (Murilo Cezar), Apolo (Gustavo Vaz) faz uma revelação.

De volta a Jerusalém, Rode (Michelle Batista) arrisca um reencontro.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ATraição para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

