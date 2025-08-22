Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #ATraição e comente o episódio desta sexta (22)
Apolo (Gustavo Vaz) faz uma revelação a Paulo (Murilo Cezar)
Nesta sexta (22), o episódio de Paulo, O Apóstolo vai chocar o público. Em conversa com Paulo (Murilo Cezar), Apolo (Gustavo Vaz) faz uma revelação.
De volta a Jerusalém, Rode (Michelle Batista) arrisca um reencontro.
Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #ATraição para comentar sobre a série nas redes sociais.
A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.
Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
