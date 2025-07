Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #MorteDeHerodes para comentar o episódio desta segunda (21)

Saulo (Murilo Cezar) partiu de Jerusalém para Damasco a fim de perseguir e prender os cristãos. No caminho, ele foi surpreendido por uma forte luz vinda do céu e caiu por terra. Após ouvir a voz de Jesus, o fariseu se levantou do chão, mas ao abrir os olhos, não conseguia ver nada. No Twitter X, os internautas comentaram cada detalhe do quarto episódio de Paulo, O Apóstolo na RECORD com a #SauloSeEntrega. Confira a repercussão!

Reprodução/RECORD