Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #OFalsoMessias para comentar o episódio desta segunda (18) De volta à arena, Paulo fala com o povo de Éfeso até que uma interrupção revoltosa tira a atenção de todos Novidades|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Paulo retorna à arena, mas é interrompido por uma falsa acusação Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta segunda (18), de volta à arena, Paulo (Murilo Cezar) fala com o povo de Éfeso até que uma interrupção revoltosa tira a atenção de todos.

Em Trôade, Lucas (Caio Menck) e Gabriela (Anna Melo) são pegos de surpresa por um incidente inusitado.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #OFalsoMessias para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Relembre momentos emocionantes da reunião em Corinto

share