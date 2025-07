Paulo, O Apóstolo: use a hashtag #SilasEPaulo para comentar o episódio desta quinta (24) O personagem de André Luiz Miranda entra na história Novidades|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

Comente o episódio com a hashtag #SilasEPaulo Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta quinta (24), Silas (André Luiz Miranda) entra na trama.

Após tirar satisfações, Cumano (Jorge Mesquita) faz um pedido a Gamaliel (Leonardo Franco).

Sem meias-palavras, Paulo (Murilo Cezar) confronta Pedro (Marcéu Pierrotti) diante de todos.

Para não perder nenhum detalhe do episódio e se conectar com outros fãs, use #SilasEPaulo para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Tiago (Thiago Piacentini), um dos doze homens escolhidos por Jesus, foi morto por Herodes (Charles Paraventi) em Paulo, O Apóstolo. O governador da Judeia também decretou a prisão de Pedro (Marcéu Pierrotti), deixando Paulo (Murilo Cezar), Barnabé (Fifo Benicasa) e os outros discípulos aflitos. No Twitter X, os internautas comentaram cada detalhe do episódio com a #AdeusTiago. Confira a repercussão!