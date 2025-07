Paulo, O Apóstolo vai ao ar às 21h30; confira o que muda na programação da RECORD nesta quinta (17) Emissora transmite o jogo entre Fluminense e Cruzeiro pela décima quarta rodada do Brasileirão, a partir das 19h; saiba mais Novidades|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

Murilo Cezar interpreta Paulo na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Nesta quinta (17), a superprodução Paulo, O Apóstolo vai ao ar mais tarde na tela da RECORD, a partir das 21h30, e promete mais momentos emocionantes aos telespectadores.

O protagonista (Murilo Cezar) e Barnabé (Fifo Benicasa) partem de Tarso e lidam com uma convidada inesperada.

Já Pedro (Marcéu Pierrotti) tem uma visão que muda a sua relação com Paulo. E, em Jerusalém, o discurso de Tiago (Thiago Piacentini) desencadeia um confronto perigoso.

Os fãs da trama podem utilizar a #AVisãoDePedro para comentar o episódio.

Mais cedo, às 19h30, o Brasileirão toma conta da RECORD com o jogaço entre Fluminense e Cruzeiro pela décima quarta rodada do campeonato. Antes, às 18h15, o Jornal da RECORD, vem com as principais notícias do Brasil e do mundo com Mariana Godoy e Edu Ribeiro.

E depois de Paulo, O Apóstolo, o público acompanha mais um episódio de Reis — A Conquista, e a estreia de Acumuladores, com Rachel Sheherazade.

