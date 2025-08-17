Logo R7.com
Rafaela Sampaio celebra trabalho em Paulo, O Apóstolo: ‘É uma honra dar vida a Drusila’

Na trama, personagem é irmã de Agripa, vivido por Cirillo Luna

Novidades|Do R7

Drusila se casa com Félix contra a vontade dela Divulgação/Seriella Productions

Rafaela Sampaio, intérprete de Drusila em Paulo, O Apóstolo, celebrou o fim das gravações com um carrossel de fotos ao lado do diretor-geral, Léo Miranda, dos colegas de elenco e da equipe.

“Finalizamos as gravações desse projeto lindo e meu coração transborda gratidão a Deus e a cada pessoa incrível dessa equipe que tornou tudo possível. Foi uma honra dar vida a Drusila e compartilhar tantos momentos especiais”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Cirillo Luna, o Agripa, irmão de Drusila, comentou corações no post, assim como a Seriella Productions.

Já o ator Diego Goullart, marido de Rafaela, disse: “Mais um projeto maravilhoso, amor! Avante sempre”.

E Alex Gruli, que vive Félix na trama, afirmou: “Arrasa demais! Obrigado pela parceria incrível!”.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios da superprodução.

