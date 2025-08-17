Rafaela Sampaio celebra trabalho em Paulo, O Apóstolo: ‘É uma honra dar vida a Drusila’
Na trama, personagem é irmã de Agripa, vivido por Cirillo Luna
Rafaela Sampaio, intérprete de Drusila em Paulo, O Apóstolo, celebrou o fim das gravações com um carrossel de fotos ao lado do diretor-geral, Léo Miranda, dos colegas de elenco e da equipe.
“Finalizamos as gravações desse projeto lindo e meu coração transborda gratidão a Deus e a cada pessoa incrível dessa equipe que tornou tudo possível. Foi uma honra dar vida a Drusila e compartilhar tantos momentos especiais”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
Cirillo Luna, o Agripa, irmão de Drusila, comentou corações no post, assim como a Seriella Productions.
Já o ator Diego Goullart, marido de Rafaela, disse: “Mais um projeto maravilhoso, amor! Avante sempre”.
E Alex Gruli, que vive Félix na trama, afirmou: “Arrasa demais! Obrigado pela parceria incrível!”.
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios da superprodução.
Confira sete momentos emocionantes da reunião em Corinto
