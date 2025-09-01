Rodrigo Candelot celebra parceria com Enzo Ciolini em Paulo, O Apóstolo: ‘Troca intensa e verdadeira’
Ator dá vida a Sêneca, filósofo e conselheiro do imperador Nero
Rodrigo Candelot interpreta Sêneca em Paulo, O Apóstolo, filósofo estóico e conselheiro do imperador Nero (Enzo Ciolini).
No Instagram, o ator publicou uma cena marcante de seu personagem junto com um agradecimento.
“Sequência grande e muito forte emocionalmente. Foi um desafio para todos nós. E teve uma troca intensa e verdadeira de dois atores que se entregaram para realizá-la da melhor forma possível. Valeu meu parceiro de cena, Enzo Ciolini, direção e toda equipe”, escreveu Candelot.
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
