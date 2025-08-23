Sábios conselhos e jeito doce de Priscila cativam o público de Paulo, O Apóstolo: ‘Estou amando!’ Dani Moreno também tem recebido elogios pelo trabalho na série Novidades|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Priscila é casada com Áquila na superprodução Reprodução/RECORD

O jeito doce e compreensivo de Priscila, personagem de Dani Moreno em Paulo, O Apóstolo, tem cativado o público da série.

Quando Paulo (Murilo Cezar) descobriu os problemas em Corinto, a jovem aconselhou Áquila (Paulo Gabriel) a deixá-lo sozinho para que o apóstolo escutasse a voz de Deus.

Uma internauta elogiou o trabalho da atriz na superprodução: “Que atuação! Estou amando!”.

E outra concordou com o sábio conselho de Priscila: “A voz do Senhor é poderosa”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD