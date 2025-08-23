Sábios conselhos e jeito doce de Priscila cativam o público de Paulo, O Apóstolo: ‘Estou amando!’
Dani Moreno também tem recebido elogios pelo trabalho na série
O jeito doce e compreensivo de Priscila, personagem de Dani Moreno em Paulo, O Apóstolo, tem cativado o público da série.
Quando Paulo (Murilo Cezar) descobriu os problemas em Corinto, a jovem aconselhou Áquila (Paulo Gabriel) a deixá-lo sozinho para que o apóstolo escutasse a voz de Deus.
Leia mais:
Uma internauta elogiou o trabalho da atriz na superprodução: “Que atuação! Estou amando!”.
E outra concordou com o sábio conselho de Priscila: “A voz do Senhor é poderosa”.
Saiba mais:
Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Missão cumprida: elenco comenta final das gravações de Paulo, O Apóstolo
Publicidade
1 / 14