Samia Abreu mostra bastidores das gravações de Paulo, O Apóstolo e declara: ‘Feliz’ Atriz aparece ao lado dos colegas de elenco Emily Matte, Duda Matte, William Lira e Enzo Ciolini Novidades|Do R7 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Samia Abreu posa ao lado de Emily Matte e Duda Matte Reprodução/Instagram

Samia Abreu publicou um carrossel de fotos no Instagram com os bastidores de Paulo, O Apóstolo.

Nos registros, a atriz aparece ao lado dos colegas de elenco Emily Matte, Duda Matte, William Lira e Enzo Ciolini.

Ela também mostrou alguns detalhes do camarim, da sala de maquiagem e do Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

William Lira comentou no post de Samia: “Que elenco”. E Enzo Ciolini disse: “Estamos juntos”.

Saiba mais:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em julho na tela da RECORD.

Veja imagens de personagens marcantes da série:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share No teaser de Paulo, O Apóstolo, superprodução que estreia dia 28 de maio no Univer Vídeo, o público pode ver as primeiras cenas de personagens marcantes da história de Paulo (Murilo Cezar). Confira a seguir os atores que vão interpretar estes nomes que têm um significado enorme na série!