Sergio Abreu enaltece colegas de elenco de Paulo, O Apóstolo: 'Meus parceiros de cena' Ator, que vive o Júlio na superprodução, publicou um registro com Murilo Cezar, Gustavo Machado e Ed Oliveira Novidades|Do R7 10/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 02h00 )

Atores celebram amizade nos bastidores de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Sergio Abreu, o Júlio de Paulo, O Apóstolo, publicou um registro nos bastidores da série ao lado de Murilo Cezar (Paulo), Gustavo Machado (Fabio) e Ed Oliveira (Lúcio Faênio Rufo).

“Com meus parceiros de cena“, escreveu o ator na legenda do post.

O protagonista Murilo Cezar comentou: “Boa, centurião“. Gustavo Machado disse: ”Altíssimo astral envolvido!“. E Ed Oliveira escreveu: “Esse quarteto!“.

E os fãs da superprodução elogiaram: “Grandes atores de sucesso”; “Excelentes atores e figurinos!”; “Só ‘monstros’ do mais alto gabarito do áudio visual!”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução!