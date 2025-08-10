Sergio Abreu enaltece colegas de elenco de Paulo, O Apóstolo: ‘Meus parceiros de cena’
Ator, que vive o Júlio na superprodução, publicou um registro com Murilo Cezar, Gustavo Machado e Ed Oliveira
Sergio Abreu, o Júlio de Paulo, O Apóstolo, publicou um registro nos bastidores da série ao lado de Murilo Cezar (Paulo), Gustavo Machado (Fabio) e Ed Oliveira (Lúcio Faênio Rufo).
“Com meus parceiros de cena“, escreveu o ator na legenda do post.
O protagonista Murilo Cezar comentou: “Boa, centurião“. Gustavo Machado disse: ”Altíssimo astral envolvido!“. E Ed Oliveira escreveu: “Esse quarteto!“.
E os fãs da superprodução elogiaram: “Grandes atores de sucesso”; “Excelentes atores e figurinos!”; “Só ‘monstros’ do mais alto gabarito do áudio visual!”.
