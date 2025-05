Sergio Abreu integra o elenco de Paulo, O Apóstolo Ator grava sequências da superprodução no Rio Grande do Sul Novidades|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Sergio Abreu grava cenas de Paulo, O Apóstolo no Rio Grande do Sul Reprodução/Instagram

Sergio Abreu é mais um dos nomes confimados em Paulo, O Apóstolo e já deu início aos trabalhos na superprodução.

Junto com a equipe e parte do elenco, o ator viajou para o Rio Grande do Sul para as gravações.

No Instagram, Sergio compartilhou alguns detalhes dos bastidores e até uma selfie no Parque da Guarita, em Torres (RS).

Fique por dentro:

Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso, com estreia marcada para o dia 28 de maio no Univer Vídeo e ainda este ano na tela da RECORD.