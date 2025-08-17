William Lira relembra bastidores da morte de Claudio em Paulo, O Apóstolo
Intérprete de Britânico mostrou que fora de cena o clima entre a família da ficção é leve e descontraído
William Lira, intérprete de Britânico em Paulo, O Apóstolo, relembrou os bastidores da morte de Claudio (Marcos Winter).
O Imperador de Roma foi envenenado pela própria esposa, Agripina (Rosane Mulholland), na frente dos filhos Octavia (Duda Matte), Britânico e Nero (Enzo Ciolini).
“A cena do almoço em família foi bem tensa, mas nos bastidores o clima leve e descontraído reina!”, revelou o ator.
Homero Ligere, o Sexto na trama, comentou na publicação: “Roma amada!”. Fifo Benicasa, o Barnabé, também reagiu ao post.
