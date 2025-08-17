William Lira relembra bastidores da morte de Claudio em Paulo, O Apóstolo Intérprete de Britânico mostrou que fora de cena o clima entre a família da ficção é leve e descontraído Novidades|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

William Lira interpreta Britânico em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

William Lira, intérprete de Britânico em Paulo, O Apóstolo, relembrou os bastidores da morte de Claudio (Marcos Winter).

O Imperador de Roma foi envenenado pela própria esposa, Agripina (Rosane Mulholland), na frente dos filhos Octavia (Duda Matte), Britânico e Nero (Enzo Ciolini).

“A cena do almoço em família foi bem tensa, mas nos bastidores o clima leve e descontraído reina!”, revelou o ator.

Homero Ligere, o Sexto na trama, comentou na publicação: “Roma amada!”. Fifo Benicasa, o Barnabé, também reagiu ao post.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios da superprodução.

