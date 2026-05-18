O Balanço Geral Acre realiza no próximo dia 23 de maio o Campeonato de Pênaltis O evento faz parte das comemorações pelos 11 anos de aniversário do programa

Divulgação TV Gazeta Rio Branco

No próximo dia 23 de maio, no período da manhã, o Campeonato de Pênaltis, uma ação especial voltada para incentivar o esporte, a integração e a participação do público infantil em uma competição saudável e divertida.

O evento faz parte das comemorações pelos 11 anos de aniversário do programa, reforçando a proximidade com o público e promovendo uma ação de entretenimento e lazer para crianças e famílias. A competição contará com duas categorias: a primeira para crianças de 6 a 9 anos e a segunda para participantes de 10 a 12 anos, com limite de 30 inscrições, sendo 15 vagas para cada categoria. A disputa será realizada no Estádio José de Melo, reunindo jovens participantes em uma competição de pênaltis marcada por organização, entretenimento e espírito esportivo.

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Os vencedores de cada categoria receberão premiações especiais. O primeiro lugar será contemplado com uma camisa oficial da seleção e uma bola da copa. Já o segundo lugar receberá uma bola da copa, uma mochila saco e um copo personalizado da copa .

A iniciativa reforça o compromisso do Balanço Geral com ações que aproximam a comunidade, valorizam o esporte e promovem momentos de lazer e participação para crianças e famílias.

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As inscrições estão sendo realizadas por meio das redes sociais oficiais do Balanço Geral Acre, através de um QR Code disponibilizado nos Stories, facilitando o acesso ao formulário de participação.