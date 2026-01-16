Balanço Geral Vale ganha novo apresentador

Divulgação RECORD Litoral e Vale

O Balanço Geral Vale, da RECORD Litoral e Vale, ganha um novo nome à frente de sua apresentação a partir de 26 de janeiro. O jornalista Leandro Marques assume o comando do telejornal, levando ainda mais energia, proximidade e dinamismo ao público da região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo.

Formado pela Universidade Paulista, Leandro Marques construiu uma trajetória marcada por crescimento rápido, versatilidade e forte conexão com o telespectador. Integrante da RECORD Paulista há quase três anos, destacou-se como repórter e, em algumas ocasiões, esteve à frente da edição de sábado do Balanço Geral, função que ampliou sua visibilidade e reforçou sua identificação com a audiência.

A carreira do jornalista teve início na Rede Amazônica, afiliada da Globo em Manaus. Em menos de um ano, foi promovido a principal apresentador da emissora em Boa Vista (RR), onde comandou o telejornal de maior audiência da casa. Ainda em Roraima, passou pela Band, à frente do Roraima Urgente, apresentando diariamente mais de duas horas de jornalismo ao vivo.

Na RECORD Paulista, Leandro consolidou-se como um profissional carismático, competente e próximo do público, características que agora fortalecem a nova fase do Balanço Geral Vale. Sua passagem como apresentador do Balanço Geral de Sábado reforçou seu reconhecimento regional e preparou o terreno para este novo desafio.

Além da televisão, Leandro Marques também soma experiência no rádio, com atuação na Rádio 94 FM de Bauru, uma das mais tradicionais emissoras do jornalismo local, ampliando ainda mais sua versatilidade como comunicador.

O Balanço Geral Vale vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13h, logo após o Balanço Geral Litoral que começa às 11h30, levando informação, prestação de serviço e muita interação com o público. Aos sábados, tem edição especial do Balanço Geral Litoral e Vale exibida às 13h.