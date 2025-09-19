RECORD Litoral e Vale sedia Fórum Conexão Porto & Indústria em Santos Emissora foi palco de debates sobre as transformações que estão redesenhando o Porto da cidade litorânea nesta sexta-feira (19) Record Litoral e Vale|Do R7 19/09/2025 - 17h31 (Atualizado em 19/09/2025 - 17h32 ) twitter

Divulgação RECORD Litoral e Vale

Nesta sexta-feira (19), a sede da RECORD Litoral e Vale foi palco do Fórum Conexão Porto & Indústria. O evento reuniu representantes do setor produtivo, logístico e institucional em um debate sobre os impactos e oportunidades das transformações no Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina e um dos maiores do mundo.

A iniciativa evidenciou a importância da integração entre portos e indústria como motor da economia, além de abordar desafios históricos, como congestionamentos e deficiências na infraestrutura, e as formas de superar essas lacunas por meio de investimentos consistentes em tecnologia, modernização e novos modelos de gestão.

Um dos assuntos de destaque foi o rearranjo do Porto Organizado, mais precisamente os impactos, desafios e oportunidades que esse novo arranjo poderá trazer para a cadeia logística e para a indústria nacional.

“Quero destacar o esforço e a dedicação de toda a equipe na organização. Espero que todos tenham tido um grande evento, tenham aproveitado o conteúdo e esse networking. Que no ano que vem a gente evolua ainda mais nesse projeto”, celebra Mário Toledo, diretor comercial da RECORD Litoral e Vale

Mais do que um espaço de exposição de ideias, o Fórum se consolidou como um ambiente de conexão e troca de experiências. A jornalista Christina Lemos, referência na cobertura política e econômica, também participou do evento, reforçando a relevância do debate.

