Natal Luz de Gramado conta com estúdio especial da RECORD Guaíba Espaço ficará aberto aos finais de semana até o dia 28 de dezembro

Divulgação RECORD Guaíba

A RECORD Guaíba inaugurou na última sexta-feira, 28 de novembro, um estúdio exclusivo para a cobertura do Natal Luz de Gramado, com um coquetel especial para parceiros, clientes e autoridades.

O espaço fica localizado no coreto da praça Major Nicoletti, próximo da rua coberta, no centro de Gramado, e estará aberto ao público todos os finais de semana, das 10 às 20h, até o dia 28 de dezembro, com diversas atrações e ativações especiais.

‌



Planejado para uma experiência completa, com música ao vivo, ambientação sensorial, interatividade com a marca RECORD e dos parceiros comerciais patrocinadores do projeto, o estúdio terá gravações de reportagens especiais sobre o Natal e diversas entradas ao vivo nos telejornais locais da emissora.

Além disso, haverá várias ativações com game interativo, distribuição de brindes, apresentações especiais de espetáculos natalinos da cidade e pocket show musical. Todas as noites, em frente ao espaço da RECORD Guaíba, os turistas terão uma atração à parte: a neve artificial.

‌



“Cada elemento reforça o propósito do estúdio, que é tornar um emissor de luz, ideias e histórias que inspiram e conectam pessoas. Com essa entrega, a RECORD Guaíba reafirma seu compromisso de estar presente nos principais eventos do estado do Rio Grande do Sul, gerando conexões e boas experiências junto ao telespectador da emissora”, afirma Wellington Machado, diretor comercial da RECORD Guaíba.

Este projeto tem o patrocínio de Ulbra, Olina e Seg e apoio das Lojas Paquetá, Vinícola Jolimont, Gramado Parks, Chocoland e Olivas de Gramado.