RECORD Guaíba celebra a volta do projeto "RECORD nas Cidades" A RECORD Guaíba comemorou juntamente dos cidadãos de Cachoeirinha o 59º aniversário da cidade Record Guaíba|Do R7 09/05/2025 - 07h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 07h49 )

Divulgação RECORD Guaíba

O evento, que movimentou o município, foi transmitido ao vivo pela RECORD Guaíba no Sábado dia 03 de Maio e contou com uma programação repleta de atrações para aqueles que estavam presente comemorando juntamente dos apresentadores da casa.

Jéssica Weber e Samuel Vettori foram os responsáveis por comandar o programa e manter alta a animação do público, juntamente das atrações que agitaram o aniversário da cidade. Arisca Mel com seu humor irreverente divertiu o público na sua participação, e a música ficou por conta da banda JJSV que botou o público para dançar ao som da vaneira.

Divulgação RECORD Guaíba

Foram confeccionadas plaquinhas para que os munícipes pudessem tirar fotos mostrando que estavam presentes na festa, em uma cabine de fotos que entregava de maneira impressa em forma de tirinha com logotipo do evento e identidade visual da marca RECORD Guaíba, além de brindes sorteados pela rainha das noivas que foi parceira da emissora no evento.

Divulgação RECORD Guaíba

A estimativa é de que cerca de 10 mil pessoas estiveram presente no sábado, dia 03 de maio, prestigiando o evento e participando da programação ao vivo.

Nesta edição da festa, a cidade contou com uma praça de alimentação montada próxima ao palco. No espaço, foram comercializados bebidas, cachorro-quente, hambúrgueres, churrasquinho e pizzas.

O comércio ao redor do Parcão, local onde foi realizado o evento, também registrou bons resultados. Segundo a Secretaria de Cultura, o evento como um todo movimentou cerca de R$ 3 milhões no fim de semana. “Recurso esse que fomenta o comércio local e retorna aos cofres públicos através dos impostos”, reforçou o secretário Ildo Junior.