RECORD Guaíba estreia segunda temporada de ARTE NA BRASA O desafio entre assadores irá ao ar a partir deste sábado (30) no programa Balanço Geral Record Guaíba|Do R7 28/08/2025 - 14h31 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h31 )

Divulgação RECORD Guaíba

A RECORD Guaíba renova formato exclusivo na tv aberta no estado e lança a segunda temporada do reality show de churrasco ‘Arte na Brasa’. A estreia ocorre neste sábado, 30, às 14h, durante o programa ‘Balanço Geral’. O reality show ganha um novo apresentador nesta temporada: Cleber Espíndola, conhecido no mundo do churrasco como Magaiver, que tem a missão de trazer toda a sua expertise do assado para o comando da competição. Em 2023 Magaiver venceu a disputa exibida pela emissora. Na ocasião, o quadro se chamava “Desafio do Paleta”. Em 2024, Magaiver foi jurado na final da primeira temporada de Arte na Brasa que consagrou como vencedor o assador Gheyler Parrillero.

No desafio, 12 assadores disputarão o título de melhor assador do estado. A competição será dividida em três etapas. Na fase eliminatória, três participantes disputam em cada episódio. As melhores receitas feitas na brasa serão julgadas por três jurados. Novas fases com novos desafios surgirão até a grande final, dia 11 de outubro, quando dois assadores duelarão pelo melhor assado da temporada.

Os cortes de carnes são conhecidos pelo público e, junto com um acompanhamento obrigatório nas disputas, cada participante deverá mostrar criatividade, originalidade e sabor para avaliação dos jurados.

O tradicional costelão será o corte da grande final e o candidato que se sair melhor diante dos jurados levará o título de “Melhor Assador do Arte na Brasa 2025”.

Divulgação RECORD Guaíba

Esta temporada apresenta uma novidade no critério de avaliação, que será pela soma de pontos em cada critério: apresentação, aroma e sabor, textura e suculência, criatividade no acompanhamento e ponto da carne. Os critérios definidos têm como referência muitas das competições disputadas por assadores no Brasil e em outros países. Nesta edição o corpo de jurados será composto por Alexandre Pereira, empresário habituado com julgamentos em competições de churrasco, Cristiano Paiva, chef e empresário reconhecido no mercado gastronômico gaúcho e apresentador de conteúdo do gênero pela Record Guaíba e Carlos Eninger, empresário da área de gastronomia, assador e juiz em competições gastronômicas.

O julgamento será às cegas, ou seja, os jurados não saberão de qual assador é o prato apresentado. O participante com mais pontos somados em cada episódio passa de fase até a grande final.

Os participantes que concorrerão pelo título são: Cezar Santos, Cristian Veiga, Elena Carolina Bueno, Fabiana Lemos - A Braba, Fabricio Marques Garcia, Fernanda Fortes, Guilherme M Souza, Luciano Biondo Closs, Marcos Flores da Silva, Ramires, Tiago Sartori e Viviane Rodrigues.

Com sete episódios previstos, Arte na Brasa será exibido pela RECORD Guaíba, aos sábados, a partir das 14h, durante a programa Balanço Geral RS e simultaneamente pelo RecordPlus, plataforma de streaming do grupo.