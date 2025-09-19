RECORD Guaíba lança série documental em meio as festividades da revolução Farroupilha. Documentário explora a origem do povo gaúcho. Record Guaíba|Do R7 19/09/2025 - 15h11 (Atualizado em 19/09/2025 - 15h12 ) twitter

A partir deste Sábado (20) a RECORD Guaíba irá apresentar para o público, mais um projeto especial produzido no estado, a série documental Raízes - a saga da origem do Rio Grande do Sul, que celebra a história do nosso estado em 8 episódios.

O documentário é uma iniciativa da emissora e tem o propósito de explorar a origem do estado e seu povo. A série conta de forma didática a cronologia dos fatos históricos que moldaram o Rio Grande do Sul, os personagens marcantes, as transformações culturais, prometendo emocionar e informar, oferecendo uma imersão pela história e pela cultura gaúcha.

O projeto mostrará uma jornada pelas querências para remontar fragmentos da história, desbravar mistérios da figura do gaúcho e valorizar a cultura de todos os povos que ajudaram a construir o Rio Grande de hoje.

Com este conteúdo, a RECORD Guaíba pretende disseminar ainda mais o conhecimento, a história e os valores do gaúcho para todo o mundo, em reconhecimento ao patrimônio histórico, imaterial e cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Produzido pela Vagão Filmes, o projeto passará por cidades como Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramento, São Gabriel, São Miguel das Missões, Torres, Vacaria, Bento Gonçalves e a capital Porto Alegre.

A série Raízes será exibida pela RECORD Guaíba aos sábados, a partir das 13h, durante o programa Balanço Geral e simultaneamente pela plataforma de streaming RecordPlus.