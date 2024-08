Acidentes causaram oito mortos numa semana Fala Portugal|Fala Portugal 28/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h08 ) ‌



Morreram oito pessoas nas estradas portuguesas no espaço de uma semana. GNR e PSP fiscalizaram mais de 52 mil condutores neste período, quase mil circulavam com álcool no sangue.