Aeroportos nacionais bateram recorde de passageiros
14/08/2024 - 13h13



Os aeroportos nacionais bateram o recorde do número de passageiros no primeiro semestre do ano. Foram contabilizados mais de 30 milhões de passageiros em seis meses.