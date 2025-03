Apanhadas em flagrante a furtar lojas Fala Portugal|Fala Portugal 07/03/2025 - 13h01 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h01 ) twitter

Uma dupla foi detida por assaltar várias lojas na Mealhada, no distrito de Aveiro. As suspeitas foram apanhadas com os bens que tinham furtado.