Arranca julgamento de Clóvis Abreu Fala Portugal|Fala Portugal 11/09/2024 - 14h49 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h49 ) ‌



Arrancou esta terça-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, o julgamento do terceiro arguido envolvido na morte do agente da PSP Fábio Guerra, na discoteca Mome, em Lisboa, em março de 2022. Clóvis Abreu responde por cinco crimes e à entrada do tribunal não prestou declarações.