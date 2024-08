As três medidas anunciadas por Montenegro no Pontal Fala Portugal|Fala Portugal 19/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h36 ) ‌



A rentrée política do PSD ficou marcada pelo discurso de Luís Montenegro na Festa do Pontal. O primeiro-ministro garantiu que está a apostar no futuro de Portugal e aproveitou a ocasião para anunciar novas medidas para o país.