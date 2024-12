Ataque no Centro Ismaili Fala Portugal|Fala Portugal 06/12/2024 - 14h36 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h36 ) twitter

O homem acusado de matar duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, em março do ano passado, começou a ser julgado. Abdul Bashir alega legítima defesa e diz que as vítimas tentaram atacá-lo com uma arma branca.