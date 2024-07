Bactéria E.coli nas praias da Costa da Caparica Fala Portugal|Fala Portugal 19/07/2024 - 08h38 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Agência Portuguesa do Ambiente detetou a presença da bactéria E.coli nas águas de duas praias da Costa da Caparica. As praias do Norte e de São João estiveram interditas a banhos, mas as restrições foram já levantadas.