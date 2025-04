Buscas para encontrar jovem de 16 anos Fala Portugal|Fala Portugal 11/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h05 ) twitter

As buscas para encontrar o jovem desaparecido no mar, numa praia da Costa da Caparica, foram retomadas esta manhã. As autoridades alargaram o perímetro de buscas mas, mesmo assim, não há qualquer sinal da vítima.