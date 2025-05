Caso Maddie McCann Fala Portugal|Fala Portugal 08/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h31 ) twitter

A polícia alemã encontrou um disco rígido com imagens chocantes de crianças, numa propriedade de Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann. As autoridades alemãs acreditam que este passo da investigação pode contribuir para a teoria de que a menina britânica, que desapareceu na Praia da Luz em 2007, está morta.