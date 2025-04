Caso SpinumViva Fala Portugal|Fala Portugal 14/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h40 ) twitter

A maior cliente da empresa gerida pela famíla de Luís Montenegro é também um dos maiores doadores do PSD. A investigação do Jornal Expresso, mostra que esta relação da gasolineira de Braga e o partido já tem vários anos... mas ganhou outra dimensão quando Montenegro assumiu a corrida à liderança do PSD.