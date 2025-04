Casos de AVC regista média de 22 doentes por dia Fala Portugal|Fala Portugal 01/04/2025 - 14h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h45 ) twitter

Por cada dia do ano passado, cerca de 22 doentes foram encaminhados pelo INEM para a Via Verde do AVC. Em relação a 2023, houve uma redução de cerca de 900 casos.