Começou julgamento de homem que esquartejou namorado Fala Portugal|Fala Portugal 06/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h12 )

Começou na quarta-feira, o julgamento de Noel Remédios, o espanhol acusado de matar e esquartejar o namorado dentro de casa, em Lisboa, em março do ano passado. Na altura, os funcionários da limpeza urbana encontraram as pernas do cadáver em caixotes do lixo.