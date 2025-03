Condenado a 20 anos de prisão por abuso sexual Fala Portugal|Fala Portugal 19/03/2025 - 14h23 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h23 ) twitter

Foi condenado a 20 anos de prisão efetiva um homem que abusou sexualmente de três crianças no concelho da Horta, no arquipélago dos Açores. As vítimas são a enteada e duas sobrinhas emprestadas do abusador.