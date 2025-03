Cuidadora furta idosa em Quarteira Fala Portugal|Fala Portugal 03/03/2025 - 13h49 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi detida depois de ter roubado um cofre com 20 mil euros da casa de uma idosa de quem era cuidadora. A suspeita terá aproveitado um incêndio, para simular o desaparecimento do cofre. O episódio aconteceu em Quarteira, no Algarve.