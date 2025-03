Debates das legislativas Fala Portugal|Fala Portugal 27/03/2025 - 15h19 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Partido Socialista aceitou o modelo de debates proposto pelas três televisões em sinal aberto. No entanto, os socialistas fizeram saber que não concordam com a posição de Luís Montenegro, que recusou debater com todos os líderes partidários.