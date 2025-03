Demolições suspensas no bairro das marinhas do Tejo Fala Portugal|Fala Portugal 18/03/2025 - 14h35 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h35 ) twitter

Os moradores do bairro Marinhas do Tejo, em Loures, continuam na iminência de ficar na rua. Em causa está o aviso da câmara, que quer demolir as casas. As demolições estavam previstas para esta segunda-feira, mas a autarquia diz que prolongou o prazo a pedido da Embaixada de S. Tomé.