Despejos em Almada Fala Portugal|Fala Portugal 11/04/2025 - 12h50 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h50 )

Cerca de 50 pessoas foram hoje despejadas do armazém ilegal onde viviam, no Cais do Ginjal, em Almada. A autarquia encontrou uma solução, mas os moradores estão revoltados.