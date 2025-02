Detido por pornografia de menores Fala Portugal|Fala Portugal 13/02/2025 - 11h01 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h01 ) twitter

Um homem foi detido em Quarteira, no Algarve, pela prática do crime de pornografia de menores. Numa busca domiciliária, a PJ encontrou vídeos de crianças a participarem em atos sexuais com adultos.