Dois homens detidos após tiroteio Fala Portugal|Fala Portugal 12/03/2025 - 14h13 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já foram detidos os dois homens envolvidos no tiroteio, amplamente divulgado nas redes sociais, em plena luz do dia, no Seixal.