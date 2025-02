Encontrada morta em casa na Covilhã Fala Portugal|Fala Portugal 12/02/2025 - 12h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi encontrada morta em casa do companheiro, na Covilhã. Há suspeitas de que possa ter morrido por intoxicação por monóxido de carbono. No entanto, as autoridades aguardam os resultados da autópsia.