Entrevista a Katia Aveiro Fala Portugal|Fala Portugal 20/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 20/11/2024 - 15h11 )

É já no próximo dia 18 de janeiro de 2025 que se realiza o Troféu Empreendedor Lusófono, que contará com a realização e cobertura da Record Europa. O evento será apresentado por Katia Aveiro, que esteve connosco no Fala Portugal a falar sobre este desafio.