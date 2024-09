Entrevista exclusiva ao Secretário-Geral do PCP Fala Portugal|Do R7 09/09/2024 - 15h23 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h23 ) ‌



A RECORD falou em exclusivo com o secretário-geral do PCP. Paulo Raimundo acredita que o Orçamento do Estado vai ser aprovado e, no âmbito do caso da TAP, o partido quer mesmo avançar com mais uma comissão de inquérito, a propósito da venda da ANA Aeroportos.