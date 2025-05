Ex-casal desaparecido em Oliveira do Bairro Fala Portugal|Fala Portugal 30/05/2025 - 11h40 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Há novos detalhes sobre o desaparecimento do ex-casal em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro. Uma testemunha terá visto Jair Pereira a conduzir em direção a uma zona de serra, que fica a 30km da casa do suspeito.