Exclusivo TV RECORD: Bebé morre à porta de urgência de Idanha-a-Nova

Família acusa centro de saúde de recusar urgência

Um bebê de 11 meses morreu à porta das urgências do centro de saúde de Idanha-a-Nova, em Portugal, no dia 22 de agosto. A mãe afirma que o atendimento foi recusado porque a unidade estava prestes a fechar. O caso está sob investigação do Ministério Público de Castelo Branco.

Patrícia, mãe de Luan, contou à TV RECORD que procurou ajuda médica durante a madrugada, após o filho apresentar vômitos e desconforto. Inicialmente, o menino foi atendido em Castelo Branco e recebeu medicação. No entanto, o estado de saúde piorou horas depois.

Recusa no atendimento

Segundo a família, Patrícia chegou ao centro de saúde de Idanha-a-Nova cerca de 10 minutos antes do horário de encerramento, mas os profissionais não aceitaram realizar o atendimento. O bebê acabou morrendo à porta da unidade, deixando a mãe, de apenas 20 anos, em choque.

Pedido de justiça

Daniel, amigo da família que acompanhava a situação por telefone, relatou ter sugerido que Patrícia retornasse à urgência. Foi o irmão dele quem levou mãe e filho até Idanha-a-Nova. “Ela só quer uma explicação e que seja feita justiça”, disse o advogado da família, confirmando que o Ministério Público já abriu investigação.

O advogado da família adiantou que pretende consultar o processo para avaliar os próximos passos.