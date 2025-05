Fernando Valente começou a ser julgado Fala Portugal|Fala Portugal 20/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h23 ) twitter

Fernando Valente começou nesta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Aveiro. É o principal suspeito da morte de Mónica Silva, uma mulher de 33 anos, que estava grávida e desapareceu em outubro de 2023. Contra todas as expectativas, o arguido falou em tribunal e negou todas as acusações.